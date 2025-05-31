Çanakkale’de yol kenarına devrilen tır alev alev yandı

Çanakkale’de kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen tır alev alev yandı. Kazada hafif yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çanakkale-Edirne karayolu üzerinde Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü yakınlarında meydana geldi. Gelibolu’ya seyir halinde olan H.A.Y. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerin bildirdi. Kaza sonrası plakası öğrenilemeyen tır alev aldı. Kazada tır şoförü ise hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tır kullanılmaz hale geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan tır şoförünün yapılan alkol testinde 300 promil alkollü olduğu tespit edildi.