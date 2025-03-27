Çanakkale’de zirai don hasar tespit çalışmaları başladı

Çanakkale’de 20-22 Mart tarihleri arasında zirai don olayından etkilenen Merkez, Bayramiç, Eceabat, Ezine, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandı.



Çanakkale’de 20-22 Mart tarihleri arasında zirai don olayı meydana geldi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zirai don olayından etkilenen Merkez, Bayramiç, Eceabat, Ezine, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.



Çalışmalar kapsamında, zirai don olayı nedeniyle ekili ve dikili alanları zarar gören ve 2025 yılında TARSİM kapsamında sigorta yaptıran üreticilerin hasar tespit işlemlerini yaptırabilmeleri için sigorta yaptırdıkları kuruluşa veya Alo 172 TARSİM çağrı merkezine en kısa sürede müracaat ederek, eksper talep etmeleri gerektiği belirtildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Meydana gelen zirai don olayı nedeniyle Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı ekili/dikili alanları zarar gören 2025 yılında TARSİM kapsamında sigorta yaptırmayan üreticilerimizin hasar tespit çalışmalarını yaptırabilmeleri için en kısa sürede şahsen İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize yazılı ve dilekçe ekleriyle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi.



