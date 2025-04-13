Çanakkale’de zirai don hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’de 20-22 Mart ve 9-10 Nisan tarihleri arasında zirai don olayından etkilenen Merkez, Bayramiç, Eceabat, Ezine ve Lapseki ilçelerinde il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandı.



Çanakkale’de 20-22 Mart ve 9-10 tarihleri arasında zirai don olayı meydana geldi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zirai don olayından etkilenen Merkez, Bayramiç, Eceabat, Ezine ve Lapseki ilçelerinde il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Hasar tespit çalışmaları kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde de 20-22 Mart ve 9-10 Nisan tarihlerinde sıcaklıkların ani düşüşü sonucu meydana gelen zirai don olayı nedeniyle ekili/dikili alanları zarar gören üreticilerin ön hasar tespit çalışmaları ve kesin hasar tespit çalışmaları aralıksız sürüyor. Çanakkale Merkez, Bayramiç, Ezine, Lapseki ve Eceabat ilçelerinde 20-22 Mart meydana gelen zirai don olayı sonucu zarar gören alanların kesin hasar tespit çalışmaları, Bayramiç İlçesinde 9-10 Nisan tarihlerinde meydana gelen zirai don olayı sonucu zarar gören alanların ön hasar tespit çalışmaları Şube/İlçe Müdürlerimiz ve teknik personelimiz tarafından hafta sonu da dahil, mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 aralıksız devam ediyor. Zarar gören üreticilerimize Şube ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlerimiz ve teknik personelimiz tarafından Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürümüz Ergün Demirhan’ın geçmiş olsun dilekleri iletilerek, hasar tespit çalışmaları ve Tarım Sigortaları (TARSİM) konusunda ayrıntılı bilgi verilmektedir. Zirai don olayı nedeniyle ekili/dikili alanları etkilenen ve 2025 yılında TARSİM kapsamında sigorta yaptıran üreticilerimizin hasar tespit işlemlerini yaptırabilmeleri için sigorta yaptırdıkları kuruluşa veya Alo 172 TARSİM çağrı merkezine en kısa sürede müracaat ederek eksper talep etmesi gerekmektedir. Meydana gelen zirai don olayı nedeniyle Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ekili/dikili alanları zarar gören 2025 yılında TARSİM kapsamında sigorta yaptırmayan üreticilerimizin hasar tespit çalışmalarını yaptırabilmeleri için en kısa sürede şahsen İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve doğal afetlerden zarar görmemek için, emeklerinizin boşa gitmemesi adına ekili/dikili alanlarımızı, canlı hayvan varlıklarımızı TARSİM kapsamında sigorta yaptıralım. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz olarak zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ederiz" denildi.