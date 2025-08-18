Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çanakkale’deki orman yangınında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Güncel
  • 18.08.2025 10:26
  • Giriş: 18.08.2025 10:26
  • Güncelleme: 18.08.2025 10:52
Kaynak: DHA
Çanakkale’deki orman yangınında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi
Fotoğraf: DHA

16 Ağustos Cumartesi günü Çanakkale'de başlayan ve dün (17 Ağustos Pazar) gece saatlerinde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.

Gelibolu ilçesinde 16 Ağustos’ta saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangına dün havadan 12 uçak, 18 helikopter ile havadan, 343 kara aracı ve toplam 1300 personel ile karadan müdahale edildi.

TAHLİYE EDİLEN KÖYLÜLER EVLERİNE DÖNÜYOR

Yangın nedeniyle Gelibolu’nun, Ilgardere, Karainebeyli köyleri ile Eceabat’a bağlı Kumköy, Beşyol, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Boşaltılan köylerde yangın riski azaldığı için isteğe bağlı olarak yurttaşlar evlerine döndü.

YUMAKLI: "BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün gece boyunca karadan yapılan müdahalelerin ardından yangının 00.15 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı yaptığı açıklamada, “Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

BirGün'e Abone Ol