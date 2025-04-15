Çanakkale’nin madeni Eskişehir'i kirletecek

Koza Altın’ın Eskişehir Sivrihisar ilçesi Kaymaz mahallesindeki yeni entegre maden projesinin İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yarın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yapılacak. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu'ndan Avukat Mert Yedek, projenin ÇED süreçlerinin usule aykırı olduğunu belirterek "Çanakkale maden projesiyle birlikte Kaymaz Altın madenine taşınacak cevher projeleri Eskişehir’i maden çöplüğüne döndüreceği açıktır" dedi.

Avukat Yedek, İDK öncesi BirGün'e yaptığı açıklamada, açılacak maden ocağı projesiyle 490 km uzaklıktaki Çanakkale’den 2 milyon 700 bin ton cevherin, günde 149 kamyon ile Eskişehir Kaymaz mahallesine taşınarak zenginleştirme yapılmasının planlandığını söyledi. Yedek "Bu madencilik katliamı uğruna 5 milyon 500 bin metreküp kapasiteyle mahkeme kararlarına rağmen yapılan üçüncü zehir atık barajına taşınması planlanıyor" diye konuştu.

Projede Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinin usulüne uygun yapılmadığına dikkat çeken Yedek, "Özellikle proje içerisinde Eskişehir’e olan etkileri hiçbir surette değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla ÇED yönetmeliği gereğince entegre projelere uygulanacak usullere uyulmamıştır. Çanakkale maden projesiyle birlikte Kaymaz Altın madenine taşınacak cevher projeleri Eskişehir’i maden çöplüğüne döndüreceği açıktır. Sarıcakaya, Tepebaşı, Bozüyük, Erzurum, Ürgüp, Söğüt ve Gediz’den de maden taşınması planlanmaktadır. Bütün bu projelerin kümülatif bir etki değerlendirmesine tabi kılınması gerekmektedir" dedi.

HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA

Projenin aynı zamanda Kaymaz halkının içme suyuna erişimi ve ciddi sağlık problemlerine de yol açacağını dile getiren avukat Yedek, şöyle devam etti: