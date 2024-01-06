Çanakkale’ye fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Çanakkale’de bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, Çanakkale’de için fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarı da, bu gece saatlerinden itibariyle il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.