Çanakkkale’de zirai don sonrası meyve bahçelerinde saha çalışması yapıldı

Çanakkale’de zirai don sonrası meyve bahçelerinde yapılacak bakım çalışmaları ve alınacak tedbirler için Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince saha çalışması yapıldı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşanan zirai don sonrası meyve bahçelerinde yapılacak bakım ve daha sonrasında alınacak tedbirler için saha çalışması yapıldı. Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmalarında teknik personel zirai dondan zarar gören bahçeleri inceledi. "Zirai don zararı sonrası bakım, besleme ve kültürel tedbirler" konularında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda yapılan ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ekiplere toplantının ardından üreticilere verilecek eğitimler ve uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Başak Egesel, Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, bakanlık uzmanları, konu sorumlusu şube müdürleri ve teknik personel katıldı.