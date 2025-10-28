Canan Kaftancıoğlu: 2019 yerel seçimlerinden casusluk çıkmaz

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepkiler sürüyor.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2019 yerel seçimleri için "Buradan casusluk falan çıkmaz, çıksa çıksa seçim dönemindeki hukuksuzluklarınız çıkar!" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasını alıntılayan Kaftancıoğlu, "2019 İstanbul seçimlerinin nasıl kazanıldığını başta CHP örgütleri olmak üzere hepimiz biliyoruz. Seçim iptali de dahil olmak üzere aynı zarfın içindeki oyları dahi manipüle etmek isteyenlere rağmen kazanılmıştır 2019 yerel seçimleri" dedi.

Kaftancıoğlu, "Buradan casusluk falan çıkmaz, çıksa çıksa seçim dönemindeki hukuksuzluklarınız çıkar!" ifadelerini kullandı.

Buradan casusluk falan çıkmaz, çıksa çıksa… https://t.co/5eF54U2qAi — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) October 27, 2025

İMAMOĞLU'NUN MESAJI

Kaftancıoğlu'nun alıntıladığı açıklamada ise İmamoğlu 'casusluk' suçlamasına tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, mesajında şunları ifade etti:

"Neymiş, ben casusmuşum. Neymiş, ben yabancı istihbarat örgütleriyle bir olup seçimi manipüle etmişim. Bu kadarına da isyan ediyorum artık. Bu iftiralarınız benim üstümde durmasına durmaz, bunu siz de biliyorsunuz. Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin. Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı? İddianameyi yazamıyor musunuz? Size beni daha çok içerde tutacak başka bir kumpas dosyası mı lazım oldu? Derdiniz ne derdiniz?

Ama ben size söyleyeyim, çok kötü karaya oturdunuz. Bu millet Ekrem İmamoğlu’nu da tanıyor, sizi de tanıyor. Sandıkta milletten öyle bir sille yiyeceksiniz ki, yaptığınız haksızlıkların, hukuksuzların hepsi tek tek film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek. Milletimiz vatanseverlerle, makamseverleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir."