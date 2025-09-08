Canan Kaftancıoğlu: Belki susarak faydalı oluruz

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda parti içindeki gelişmelere ilişkin neden sessiz kaldığını "şu dönemde yapacağı bir açıklamanın olumlu katkı sağlamayacağı", "parti içi kutuplaşmayı artırabileceği" gerekçeleriyle açıkladı.

Kaftancıoğlu, “Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz. Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Michelangelo’dan bir alıntıya da yer veren Kaftancıoğlu, “Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar” sözlerini paylaştı.

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kıymetli yol arkadaşlarım;



Neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim;

Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum. (Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz) Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum…



“Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar. “ Michalengelo"

Kıymetli yol arkadaşlarım;

Neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim;



Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme… — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) September 8, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul eski il başkanlarından Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Yönetimine kayyım atanan Gürsel Tekin'e binaya gidişinde eşlik edeceği iddia edilmişti. Eski basın danışmanı, Kaftancıoğlu ile ilgili söylenen iddiaları yalanlamıştı.