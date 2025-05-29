Canan Kaftancıoğlu davası 11 Aralık’a ertelendi

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla yargılandığı dava 11 Aralık 2025'e ertelendi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre savcılık Kaftancıoğlu hakkında "Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Canan Kaftancıoğlu sanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı.

"TWEETİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ATTIM"

Aylık gelirinin yaklaşık 100 bin TL olduğunu belirten Kaftancıoğlu, “Seçim günü kolluk kuvvetlerinin oluşturdukları mükerrer görev kağıtlarıyla oy kullandıkları üzerine bilgi gelmesiyle yapmış olduğum paylaşım. Tweet Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarmaya yönelik değildi. Bu kurumları itibarsızlaştıran çalışanlarına yönelik attım. İşini düzgün yapanları kişileri rencide edeceğini düşünerek birkaç dakika sonra silmiştim. Bu hususta bir açıklama yaptım” dedi.

Mahkeme, Kaftancıoğlu’nun duruşmalardan vareste tutulmasına, tevsi tahkikat taleplerin celse arasında değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 11 Aralık’a erteledi.