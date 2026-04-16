Canan Kaftancıoğlu’na “Cumhurbaşkanı'na hakaret” davası: İddianame kabul edildi

Önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik “Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır” ifadeleri nedeniyle 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan 2025 tarihinde sosyal medya hesabından “Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekârlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz. İster İstanbul’da ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, her kim ondan bundan haraç kesiyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur” açıklamasını yapmıştı.

Hakkında daha önce siyasi yasak kararı da verilen önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bu paylaşımı alıntılayarak “Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır” ifadelerini kullanmıştı. Kaftancıoğlu, söz konusu paylaşıma ilişkin 23 Ekim tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği’nde ifade vermişti.

Kaftancıoğlu hakkında cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

TCK 299/1, 299/2, 53 ve 58 maddeleri uyarınca Kaftancıoğlu’nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlk duruşma 21 Mayıs Perşembe günü yapılacak.