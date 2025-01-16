Canan Kaftancıoğlu’ndan ‘Rıza Akpolat’ mesajı: “Böyle böyle öğreniriz belki”

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına ilişkin açıklama yaptı.

Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'normalleşme' siyasetine eleştirilerde bulundu.

Kaftancıoğlu, "Uzun zamandır belediyelerimize yapılan ve yeni yapılacağı iddia edilen operasyonlar da normalleşmenin bir parçası mıdır?" ifadelerini kullandı.

Mücadele vurgusu yapan Kaftancıoğlu, "Faşizmle müzakere değil, sadece mücadele edileceğini böyle böyle öğreniriz belki…" dedi.

Uzun zamandır belediyelerimize yapılan ve yeni yapılacağı iddia edilen operasyonlar da normalleşmenin bir parçası mıdır?!!

Faşizmle müzakere değil, sadece mücadele edileceğini böyle böyle öğreniriz belki… — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) January 16, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç örgütü' soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Balıkesir'de gözaltına alınmıştı.

Akpolat, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.