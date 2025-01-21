Canan Karatay hakim karşısında: "Davanın reddi" talebi kabul edilmedi

"Meslek icrasının yasaklanması" talebiyle yargılanan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay, bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi’nde görülen davaya taraflar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Karatay, 4 yıldır görmediği bir hasta yüzünden suçlandığını söyledi. Ceyhun Ülker’in şeker hastası olduğu için tansiyonun yüksek olduğunu, vücudu tuzsuz olduğu için de bu durumun sağlığını olumsuz etkilediğini iddia eden Karatay, Ceyhun Ülker’in yaşadığı birçok sağlık sorununun kendisinin tavsiyeleri ile düzeldiğini savundu.

Karatay’ın avukatı da hayatını kaybeden Ceyhun Ülker’in, Karatay’ın yaşam tarzına yönelik tavsiyelerine uyma kararı aldığını, tanı ve teşhisi koyanın Karatay olmadığını, bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Söz alan davacı vekilleri ise Karatay’ın bahsettiği yöntemlerin bilimsel yöntemlerden uzak olduğuna vurgu yaptı.

Savunmaları dinleyen mahmeke heyeti, "davanın reddi" talebini reddetti. Duruşma 25 Nisan 2025 tarihine erteledi.

HÜRRİYET ÜLKER: MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİM

Davanın ardından açıklamalarda bulunan Ceyhun Ülker’in eşi Hürriyet Ülker ise hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Hürriyet Ülker, mesajında şu ifadeleri kullandı.

"Biz kendisine anjiyo verilerimizle gittik. İtirazımız, tıp literatürünün desteklemediği deneysel bir tedavi uygulamasıdır. Eşime sürekli alkolik diyor. Karaciğer verilerine bakıldığında eşimin Karatay'ın iddialarının aksine alkol kullanmadığını gösteriyor. Genel bir kanı var; 'Karatay kartellere karşı.' Ancak Karatay’ın eşimin ilaçlarını keserek verdiği ilaçlar oldukça pahalı ilaçlar. Bu ilaçları, Karatay'ın savaştığını ilan ettiği karteller üretiyor. Bu bir gerçek. Bir hak talebinin peşindeyiz. Başka insanların canının yanmasını istemiyoruz. Mücadeleyi sürdüreceğim."

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Karatay'a uyguladığı tedavinin ardından böbreklerini kaybettiğini iddia eden hastanın şikayeti üzerine dava açılmıştı.

Karatay, uyguladığı yanlış tedavi nedeniyle Ceyhun Ülker isimli hastasının böbreklerini kaybetmesine ve kalıcı engellilik hali oluşmasına neden olmakla suçlanıyor. Karatay'ın meslek icrasının yasaklanması talep ediliyor.

Davacı Ceyhun Ülker, davanın ilk duruşması öncesinde, 8 Kasım 2024 tarihinde tedavi gördüğü Acıbadem Sağlık Grubu’na ait hastanede hayatını kaybetmişti.