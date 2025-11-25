Canan Karatay'ın Eşi Ali Başak Karatay Kimdir, Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

Türkiye’nin en tanınmış doktorlarından Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatay’ın vefatıyla derin bir acı yaşadı. Akademi ve sağlık dünyasında büyük üzüntü yaratan bu kaybın ardından “Ali Başak Karatay kimdir?”, “Neden öldü?”, “Hastalığı neydi?” gibi sorular yoğun biçimde araştırılmaya başlandı. İşte 78 yaşında hayata veda eden değerli akademisyen hakkında bilinen tüm detaylar…

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

1947 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Dr. Ali Başak Karatay, eğitim hayatını Türkiye dışında şekillendirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde Syracuse University’de yükseköğrenimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek akademik kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı.

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucu öğretim üyeleri arasında yer alan Karatay, uzun yıllar boyunca genç akademisyenlere ve öğrencilerle beraber çalıştı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde görev yapıyor ve akademik çalışmalarını burada sürdürüyor, öğrencileriyle felsefi tartışmalarını paylaşmaya devam ediyordu.

Kişisel Hayatı

Dr. Ali Başak Karatay, 1979 yılında Prof. Dr. Canan Karatay ile evlendi. Çiftin evlilikleri 46 yıl sürdü.

ALİ BAŞAK KARATAY NEDEN ÖLDÜ?

78 yaşında hayata veda eden Dr. Ali Başak Karatay’ın ölüm nedeni kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri oldu. Ancak hem aile kaynaklarından hem de Prof. Dr. Canan Karatay’ın yaptığı duyurudan edinilen bilgilere göre ölüm sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Karatay’ın hangi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği henüz bilinmiyor. Aile, mahremiyet gerekçesiyle sağlık durumu hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.

ALİ BAŞAK KARATAY'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Vefatın ardından sosyal medyada ve arama motorlarında “Ali Başak Karatay hangi hastalıktan öldü?” sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Ancak Dr. Ali Başak Karatay'ın bilinen bir hastalığı veya tedavi süreci hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Dolayısıyla doktorun uzun süredir herhangi bir sağlık problemi yaşayıp yaşamadığı da kamuoyuyla paylaşılmadı.

CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ

Dr. Ali Başak Karatay’ın cenazesi 26 Kasım 2025 Çarşamba günü, öğle namazının ardından Moda Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Nakkaştepe Aile Mezarlığına defnedilecek.

Cenaze Bilgisi Detay Tarih 26 Kasım 2025, Çarşamba Yer Moda Camii Defin Yeri Nakkaştepe Aile Mezarlığı

Ali Başak Karatay kimdir?

1947 doğumlu, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucu öğretim üyesi, akademisyen ve felsefecidir.

Ali Başak Karatay kaç yaşında öldü?

78 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Ali Başak Karatay neden öldü?

Ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Ali Başak Karatay'ın hastalığı neydi?

Bilinen veya kamuoyuna açıklanan bir hastalık bilgisi bulunmamaktadır.

Cenazesi nerede defnedilecek?

26 Kasım 2025 tarihinde Moda Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Aile Mezarlığı'nda defnedilecektir.