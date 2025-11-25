Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay hayatını kaybetti

Sağlık ve beslenme konusundaki açıklamalarıyla tanınan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay’ı kaybetti.

Ailden yapılan açıklamada Canan Karatay ile 1979 yılında evlenen Ali Başak Karatay'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Dr. Ali Başak Karatay'ın 26 Kasım Çarşamba günü Moda Cami’nde yapılacak cenaze töreninin ardından Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

1947’de İstanbul’da doğan Karatay, yükseköğrenimini ABD’deki Syracuse Üniversitesi’nde tamamladı.

Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı.

Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği yapıyordu.