Çan’da trafik kazası: 1 ölü

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Çan ilçesinde otogarın önünde bulunan üst geçidi kullanmayarak sahil yolundan yolun karşısına geçmek istediği iddia edilen Saziye Algın’a (60), Yüksel E.’nin kullandığı 17 HJ 787 plakalı araç çarptı. Olay yerine ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Saziye Algın, kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.