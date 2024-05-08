Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Çan-Çanakkale yolu Şehitler Parkı yakınlarında meydana gelen kazada Mehmet Kargı yönetimindeki 55 NG 712 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hafif yaralanan sürücü Mehmet Kargı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.