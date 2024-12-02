Çan’da trafik kazası: 2 yaralı



Çan ilçesinden Karlı köye gitmekte olan Halil Oral’ın kullandığı 17 HS 112 plakalı araç, İlyasağa Çifliği köyü yakınlarında yol kenarındaki Sabri Karaca’ya çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çapmanın etkisi Sabri Karaca yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Halil Oral 4 metrelik şarampole uçtu. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.