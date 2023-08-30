Çan’daki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çan ilçesine bağlı Koyunyeri göleti mevkiinde saat 14.24 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölge ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz ve 72 personelle orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yaklaşık 3 saat içinde yoğun bir müdahale sonrası ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.