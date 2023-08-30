Çan’daki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale’nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
Çan ilçesine bağlı Koyunyeri göleti mevkiinde saat 14.24 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölge ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz ve 72 personelle orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yaklaşık 3 saat içinde yoğun bir müdahale sonrası ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.