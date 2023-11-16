Candan kardeşler adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan, "Suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hacı İsrafil S., adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü'nde 4'er saat ifade veren şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi.
Şüphelilerin "Suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği belirtildi.
Şüphelilerin el konan cep telefonlarıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki Haber