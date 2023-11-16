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Candan kardeşler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan, "Suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Güncel
  • 16.11.2023 10:56
  • Giriş: 16.11.2023 10:56
  • Güncelleme: 16.11.2023 10:59
Kaynak: DHA
Candan kardeşler adliyeye sevk edildi

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hacı İsrafil S., adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde 4'er saat ifade veren şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerin "Suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Şüphelilerin el konan cep telefonlarıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı
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