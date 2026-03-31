Candan kardeşlerin yargılandığı "dolandırıcılık" davasında karar

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılandığı davada karar belli oldu.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanılar Onur Apaydın ve İlker Oflu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada bir kısım tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Son sözü sorulan tutuklu sanık İlker Oflu, yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunduğunu, dosya nedeniyle mağdur olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Onur Apaydın ise bu aşamada söyleyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

KAMU DAVASI DÜŞÜRÜLDÜ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, hayatını kaybeden sanık Gülnihal Çiçek hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.

Mahkeme, tutuklu sanık Onur Apaydın'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 4 yıl 2 ay, "nitelikli dolandırıcılık"tan 227 yıl 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

BAHAR CANDAN'A HAPİS

Tutuklu sanık İlker Oflu'ya "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis veren mahkeme, Oflu'nun iddianamede belirtilen 35 ayrı dolandırıcılık suçundan beraatine ve tahliyesine de karar verdi.

Sanık Alisya Bahar Candan'ı "suç işlemek amacıyla kuruşmuş örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran'ın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklara ise değişen oranlarda hapis cezaları verdi.