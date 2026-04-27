Caner Kaldı ilk romanının imza gününde okurlarıyla buluştu

Yönetmen ve yazar Caner Kaldı’nın ilk romanı “Bir Evliliğin Ölüm Kokan Gizemi”, Alakarga Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu.

Kaldı, ilk kitabının imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Okuyucularının yoğun ilgi gösterdiği imza gününe Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner ile ikinci başkanı Mustafa Köz de katıldı.

Sinema alanındaki üretimleriyle tanınan Kaldı, bu kez anlatısını edebiyat aracılığıyla kurarak psikolojik gerilim türünde dikkat çekici bir esere imza atıyor.

GİZEM, SUÇ, KUŞKU VE İÇSEL ÇÖKÜŞ

Uzun yıllardır kısa film alanında çalışmalar yürüten Caner Kaldı, sinemadaki atmosfer kurma becerisini ve insan psikolojisine odaklanan anlatı dilini ilk romanına taşıyor. Gizem, suç, kuşku ve içsel çöküş ekseninde ilerleyen eser; okuru ilk sayfadan itibaren gerilim dolu bir dünyanın içine çekiyor.

Psikolojik gerilim ve gizem türünü seven okurlar için güçlü bir alternatif sunan “Bir Evliliğin Ölüm Kokan Gizemi”, seçkin kitapçılarda ve çevrim içi satış platformlarında yerini aldı.