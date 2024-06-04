Caner Özyurtlu: "İlk defa barınma garantim oldu, komünistim şu anda"

Oyuncu ve yönetmen Caner Özyurtlu konuk olduğu programda Yunanistan'a taşındığını, hayatında ilk defa barınma garantisi olduğunu söyledi. Özyurtlu, “Önceden kapitalizmi savunuyordum, komünistim şu anda” dedi. Özyurtlu, “Anksiyetemin yüzde 95'inin barınma endişesi olduğunu bilmiyordum” ifadesini kullandı.

Oyuncu ve yönetmen Caner Özyurtlu, Yunanistan’a taşındığını ve hayatında ilk kez barınma garantisi içinde olduğunu söyledi.

Özyurtlu, YouTube'da Potkal Psikoloji kanalında Mehtap Güngör'ün konuğu oldu.

Özyurtlu, "Kira stresim olmayınca bu kadar huzurlu uyanabileceğimi, anksiyetemin yüzde 95'inin barınma endişesi olduğunu bilmiyordum. Yani ve çok sinirliyim şu anda" diye konuştu.

Özyurtlu Yunanistan'da yaşadığı hayata ilişkin şunları söyledi:

"Benim hayatımda ilk defa barınma garantim oldu, 1 senedir. Ve önceden kapitalizmi savunuyordum, komünistim şu anda. Çünkü ben hayatın bu kadar değişeceğini düşünmüyordum.

Kira stresim olmayınca bu kadar huzurlu uyanabileceğimi, anksiyetemin yüzde 95'inin barınma endişesi olduğunu bilmiyordum. Yani ve çok sinirliyim şu anda.

“SERMAYE KARŞITI OLDUM”

Sermaye karşıtı değildim, sermaye karşıtı oldum. Sol zihniyetliydim ama kapitalizmin dünyaya bir şeyler kattığını düşünüyordum, geçti.

Çünkü Yunanistan'da kapitalizme izin yok gibi bir şey. İnsanların ruhu sol ve görüyorsunuz, evet belediyeler kötü, yollar b.k gibi ama insanlar birbirlerine o kadar iyi davranıyor ki. Çünkü varoluşunla değerli olduğun bir yerde ilk defa vakit geçiriyorum yani.

O yüzden şu an ben biraz para kazanmamayım ama hayatta kalabilecek kadar bir şeyler yapabileyim, gizli gizli yapsam bile, çünkü Caner Özyurtlu ismiyle daha fazla para kazanıyorsun saçma bir şekilde, böyle çok dikkat çekmeden yaşamımı böyle tamamlamak istiyorum."