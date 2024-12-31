Canhıraş ne demek? Canhıraş kelimesinin TDK Sözlük anlamı ve kökeni

Edebiyat dünyasında ve gündelik hayatta sıkça kullanılan canhıraş kelimesinin anlamı merak ediliyor. Bu makalede "canhıraş ne demek", "Canhıraş TDK sözlük anlamı nedir" ve "Canhıraş kelimesi nasıl kullanılır" sorularının yanıtlarına bakıyoruz:

CANHIRAŞ KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre canhıraş, "Yürek paralayan, iç tırmalayan, tüyler ürpertecek kadar korkunç" anlamına gelir. Bu kelime, genellikle duygusal yoğunluğu ifade etmek için kullanılmaktadır.

TDK Sözlük Anlamı: Yürek paralayan, iç tırmalayan, tüyler ürpertecek kadar korkunç

Canhıraş kelimesi, acı dolu bir durumun betimlenmesinde veya bir kişinin tüm gücünü ortaya koyarak yaptığı çabayı ifade etmek için kullanılır. Günlük konuşmalarda daha çok edebi bir hava katmak amacıyla tercih edilir.

Örnek Cümleler:

Köpeğini kaybeden çocuk, canhıraş bir şekilde sokaklarda ağlayarak onu aradı.

Canhıraş bir çığlıkla yardım isteyen kadın, herkesin dikkatini çekti.

Yangını söndürmek için itfaiyeciler canhıraş bir çaba içindeydi.

"Canhıraş ne demek" diye merak edenler, bunun yoğun bir çaba veya acıyla ilgili olduğunu öğrenir.

Edebiyat dünyasında, canhıraş kelimesi dramatik anları betimlemek için sıkça kullanılır.

CANHIRAŞ KELİMESİNİN KÖKENİ

Canhıraş, Arapça kökenlidir. "Can" ve "hıraş" kelimelerinin birleşiminden oluşur. Arapça’da "hıraş" kelimesi "yürek yakan, üzücü" anlamını taşır ve bu birleşim Türkçe’de "yürek yakan feryat" anlamında kullanılmaktadır.

CANHIRAŞ KELİMESİNİN KULLANIMI

Edebi Kullanım:

Canhıraş kelimesi, özellikle dramatik bir etki yaratmak için edebi eserlerde tercih edilir. Acı, çaresizlik veya yoğun çaba betimlemek için kullanılır.

"Canhıraş bir çığlık yükseldi, geceyi yırtan bir ses gibi."

Günlük Kullanım:

Canhıraş kelimesi, günlük konuşmalarda da benzer bir anlamda kullanılabilir. Özellikle duygu yoğunluğu içeren durumlarda tercih edilir.

"Canhıraş bir şekilde işini bitirmek için sabaha kadar uğraştı."

CANHIRAŞ KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Kazada yaralanan adam, canhıraş bir şekilde yardım istedi.

Filmdeki karakterin canhıraş çabası, izleyicilerin gözlerini yaşarttı.

Köylüler, sel baskını sırasında canhıraş bir şekilde hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

"Canhıraş TDK sözlük anlamı nedir" sorusuna yanıt olarak, bu kelimenin "feryat ederek yapılan bir eylem" anlamına geldiği söylenebilir.

Çocuklar, canhıraş bir çabayla uçurtmalarını ağaca takılmaktan kurtardılar.

CANHIRAŞ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE İFADELER

"Canhıraş bir çaba": Tüm gücünü ve enerjisini harcayarak yapılan yoğun bir çalışma.

Örnek: "Sınavdan önce canhıraş bir çabayla tüm konuları tekrar etti."

"Canhıraş bir çığlık": İçten gelen, acı dolu bir haykırış.

Örnek: "Ormanda yankılanan canhıraş çığlık herkesi dehşete düşürdü.

Canhıraş, Türkçe’nin derin anlamlar taşıyan ve özellikle acı, çaresizlik veya yoğun çabayı ifade etmek için kullanılan önemli kelimelerinden biridir. TDK sözlük anlamına göre "feryat ederek" ya da "yürek yakan bir şekilde" anlamına gelen bu kelime, hem günlük konuşmalarda hem de edebi eserlerde sıkça yer bulur.

Bu makale, "Canhıraş ne demek?", "Canhıraş TDK sözlük anlamı nedir?", ve "Canhıraş kelimesi nasıl kullanılır?" gibi sorulara yanıt arayanlar için hazırlanmıştır.