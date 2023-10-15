Canik semaları yamaç paraşütü ile renklendi

Samsun’un Canik Belediyesi’nin ilçede düzenlediği ve 20 şehirden 52 sporcunun katıldığı ‘Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması’ renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Samsun’da düzenlenen ilk ulusal ‘Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması’ büyük ilgi gördü. Canik Gültepe Yamaç Paraşütü Alanı’nda başlayan, genel, takım ve kadın klasmanlarında üç gün süren yarışma, Dereler Mahallesi’nde özel olarak oluşturulan iniş ve gözlem alanında son buldu. Canik Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 20’nin üzerinde şehirden 52 sporcunun katıldığı yarışmada birinci olan ve derece elde eden sporcular, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve protokol üyelerinin elinden ödüllerini aldı.



