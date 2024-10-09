Canikli’nin oğlu yolunu buldu

Beş dönem milletvekilliği, Milli Savunma, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı yapan AKP’li Nurettin Canikli’nin oğlu Furkan Canikli’nin Cumhurbaşkanlığı’nda önemli bir göreve getirildiği ortaya çıktı. Nikah şahitliğini 2017’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ve “İlk müftü nikahı” kıyılan Furkan Canikli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde Kamu Personel Verileri Analiz Dairesi Başkanı olarak atandı. BirGün’ün ulaştığı Furkan Canikli bir açıklama yapmayacağını ifade etti.

NAZ’IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Rabia Naz, Eynesil’de 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Baba Şaban Vatan’ın oluşturduğu kamuoyu sayesinde, Rabia Naz’ın ölümü Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Naz’ın ölümünün intihar ya da yüksek yerden düşme olduğu iddia edilmişti. Buna karşın Şaban Vatan, kızına araba çarptığını ancak AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını öne sürmüştü. Rabia Naz’ın ölümünün araştırıldığı dosyaya ise 16 Temmuz 2020’de takipsizlik kararı verildi. Nurettin Canikli ise Şaban Vatan hakkında üç ayrı dosyadan suç duyurusunda bulunmuş ve Vatan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 8 bin 840 Türk Lirası da para cezası verilmişti.

EL KONULAN ŞİRKETLER…

Öte yandan Nurettin Canikli ile yakınlarının, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) iltisaklı olduğu gerekçesiyle el konulan şirketlerin içini boşalttığı ve vurgun yaptıkları da öne sürülmüştü. Canikli, yolsuzluk iddialarını gündeme getiren önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 750 bin TL manevi tazminat davası açtığını açıklamıştı.