‘Canım Ege’mde direniş

İmamoğlu ve yaklaşık 100 kişinin gözaltına alınmasına tepkiler Ege Bölgesi’nde büyüyerek sürüyor. İzmir’de hemen hemen tüm ilçelerde dördüncü gününü dolduran protestolar, yurttaşların geri adım atmadan sokağı terk etmemesiyle büyük bir direnişe dönüştü. İzmir Valiliği’nin 21 Mart’ta aldığı karar ile beş günlük toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasağı yurttaşın sokağa çıkmasını engellemedi.

Gözaltılar, yasaklar ve polis müdahaleleri, yurttaşların adalet talebini durdurmaya yetmedi. Binlerce yurttaş İzmir Alsancak’ta önceki akşam saatlerinde bir araya gelerek gecenin karanlığını yırtan sloganlarla adaletsizliğe ses yükseltti. Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de Bornova ve Buca’da kendi eylemlerini yaptı. Sokağa çıkan her kesimden yurttaş, birbiriyle dayanışmanın umudunu paylaştı. Kimi hükümetin hukuksuz kararlarına isyan etti, kimi bu direnişin büyüyerek devam edeceğine dair inancını dile getirdi.

İLÇEDEN İLÇEYE UZANAN İNSAN SELİ

Ege Üniversitesi öğrencileri, protestoların ilk gününden itibaren İzmir Bayraklı’daki AKP İl Başkanlığı’na yürümek istedi. Ancak kolluk kuvvetleri TOMA’larla su, biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Direnen öğrencilere karşı polisin sürdürdüğü baskı sonucunda 21 Mart’ta 176 kişi gözaltına alındı. Şüpheli olarak aranan 34 kişinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, kampüs içerisinde başlattıkları protestoları Buca’dan Alsancak’a taşımak istedi. Polis, barikatlarla yürüyüş engellemeye çalıştı. Müdahale sırasında bir öğrenci yaralandı, 10 öğrenci ise gözaltına alındı. Ancak binlerce kişi, kampüs önünde toplanarak polisin barikatını aşmasını sağladı ve yürüyüş Alsancak’a kadar devam etti.

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• MANİSA

Binlerce Manisalı, Manolya Meydanı’nda düzenlenen adalet ve demokrasi mitinginde bir araya geldi. Mitingde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Çok karanlık ve zor günlerden geçiyoruz ama bilin ki bunun sonu aydınlık. O aydınlığı kazandıracak olanlar işte buradaki cesur yürekler, bizim yol arkadaşlarımızdır. Bir tek kişiyi bile kaybetmeye tahammülümüz yok, çünkü birleşe birleşe kazanacağız. Bu bir siyasi darbedir. Zannediyorlar ki bu tür eylemlerle bizi yıldıracaklar. Bilmiyorlar ki biz ne bir santim eğiliriz ne de bir adım geri atarız” sözleriyle karara tepki gösterdi.

• DENİZLİ

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, Denizli Gençlik Dayanışması grubu tarafından organize edilen eylemde bir araya geldi. Amfi Park’ta toplanan grup, sloganlar atarak gözaltı kararına tepki gösterdi. Polis ekipleri TOMA’yla öğrencilere müdahalede bulunurken, eyleme katılan 7 öğrenci gözaltına alındı. Ayrıca kentte KESK öncülüğünde demokrasi yürüyüşü yapıldı. CHP İl Örgütü’nün nöbet çadırından başlayarak Candoğan Parkı’na kadar uzanan bir yürüyüş gerçekleştirildi. Eylem, geniş bir katılımla dikkat çekerken, basın açıklamasıyla hukuksuzluklara ve baskılara karşı mücadele mesajı verildi.

• AYDIN

Aydın’da toplanan binlerce kişi de sokaklara dökülerek hukuksuzluğu protesto etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, insan haklarından kaygı duyduğumuz bir zamanı yaşıyoruz. Anayasal hak ve hürriyetlerin tartışmaya açıldığı bir dönemden geçiyoruz. Anayasal özgürlükler tartışılamaz. Hukukun üstünlüğü askıya alınamaz, müzakere edilemez. Demokrasi ve hukuk, insanlar için bir yaşam alanıdır. Demokrasiye de, hukukun üstünlüğüne de bizler, sizler, hep beraber sahip çıkacağız. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

• MUĞLA

Binlerce Muğlalı, protesto amacıyla Muğla Adalet Sarayı'na yürümek istedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının da katıldığı yürüyüşe izin verilmedi. Kitlenin önüne barikat kuran polis, yürüyüşe katılanlara biber gazıyla müdahale etti. Gazlı saldırıda CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan’la birlikte 5 kişi gözaltına alınırken, Muğla Başsavcılığı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında da soruşturma başlattı. Önceki gün akşam da Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda buluşan Muğlalılar gözaltıları protesto etti. Üniversiteliler, Sınırsızlık Meydanı’nda oturma eylemi yaptı.