Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Bu seçim kaybedilirse CHP’yi bir daha kimse toparlayamaz

CHP'nin Çankaya Belediyesi için yeniden aday göstermediği mevcut başkan Alper Taşdelen, 31 Mart'taki yerel seçimlerin kaybedilmesi halinde CHP’yi bir daha kimsenin toparlayamayacağını söyledi.

CHP'nin tekrar aday göstermediği mevcut Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yerel seçimlere ilişki konuştu. Taşdelen, yerel seçimlerin kaybedilmesi halinde CHP’yi bir daha kimsenin toparlayamayacağını söyledi.

Taşdelen ile yaptığı görüşmeyi anlatan İsmail Küçükkaya, Taşdelen'in önümüzdeki seçimi demokrasi açısından kritik önemde bulduğunu ve bütün gücüyle çalışacağını ifade etti.

Taşdelen, CHP ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"CHP açısından bakacak olursak da bu seçim kaybedilirse CHP’yi bir daha kimse toparlayamaz. 14 ve 28 Mayıs’taki hayal kırıklığını vatandaşlarımız yeni yeni üstünden atıyor. Üst üste bu kadar hayal kırıklığı kazanmaya bu kadar yakın koşullarda bir seçim daha kaybedilirse yok kurultaymış öyle olmaz bu işler. O nedenle herkesin kırgınlıkları bir kenara bırakıp çalışması gerekir.”