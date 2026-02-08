Çankaya Belediye Başkanı Güner'den Mesut Özarslan'a tepki: Omurgalı bir duruş sergilemek, herkesin harcı değildir

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP'den istifasına tepki gösterdi. Güner, "Partililik; makamlar değişirken değil, şartlar ağırlaşırken sınanır. Biz bu yolu; kolay olanı seçmek için değil, doğru olanı savunmak için yürümeyi göze alarak seçtik. Omurgalı bir duruş sergilemek, herkesin harcı değildir" dedi.

Güner, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, zor zamanlarda eğilenlerin değil; baskı karşısında dik duranların, kişisel hesaplar karşısında ilkelerini koruyanların partisidir. Partililik; makamlar değişirken değil, şartlar ağırlaşırken sınanır. Biz bu yolu kolay olanı seçmek için değil, doğru olanı savunmak için yürümeyi göze alarak seçtik. Omurgalı bir duruş sergilemek, herkesin harcı değildir. İlkelerini, değerlerini ve siyasal ahlakını bir günde terk edenlerin; dün hangi sözleri sarf ettiğini herkes bilmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ihtiraslarla, bireysel hesaplarla, korkup kaçanlarla değil; millet iradesiyle, kurumsal akılla ve ortak değerlerle yol alır. Hiç kimse, aylardır altyapısı oluşturduğu kişisel tercihlerini meşrulaştırmak için CHP’yi, CHP’nin liderini, emektarlarını ve seçmenini hedef alamaz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde; Cumhuriyetin kurucu değerlerine, sosyal demokrasiye, halkçı belediyeciliğe ve baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi’ne sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu yürüyüşte biz buradayız, birlikteyiz ve kararlıyız. Ne bir santim eğiliriz, ne bir adım geri atarız.”