Çankaya Belediye Başkanı Güner: Kayyum hukuken mümkün değil

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, gazetecilerle bir araya geldi. Çankaya Belediyesi'nin 2024 yılı faaliyetlerine yönelik gazetecileri bilgilendiren Güner, gündemle ilgili soruları da yanıtladı. Güner, "Ankara'da hazırlık var, CHP'ye kayyum atanacak" iddialarını, "Sosyal medyada meşhur olmak isteyenlerin kulis adı altında yaptığı paylaşımlar" olarak nitelendirdi.

Güner, Çankaya Belediyesi'nin vergi borcunun direkt kaynağından 600 milyon TL kesildiğini söyledi. Bütçeden yapılan büyük kesintiye karşın projelerin hayata geçirilmeye devam edildiğini altını çizen Güner, özellikle Gece Kreşi uygulamasının büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

ALZHEİMER HASTALARI İÇİN MERKEZ

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 2025 yılında tamamlanması planlanan projelerle ilgili de bilgi verdi. Alzheimer ve Demans hastaları için bir merkez kuracaklarını kaydeden Güner, iki yeni kreşi de hayata geçireceklerini ifade etti. Yükseköğrenim öğrencileri için yurt ve bir adet kadın sığınma evi de Çankaya Belediyesi’nin hayata geçirilecek yeni projeleri arasında sıralandı.

KAYYUM İDDİALARI

Güner, güncel siyasetle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. CHP’ye yönelik, “Kayyum atanacak” iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve kurultay iptalinin suçlamaları temellendirecek delil olmaması itibarıyla hukuken mümkün olmadığını vurgulayan Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyal medyada meşhur olmak isteyenler, gündem olmak isteyenler kulis adı altında paylaşımlar yapıyor. İddialarla ilgili gece yarısı devlet organları da açıklamalar geçti. Türkiye’nin iki üç sosyal medya gönderisiyle bu noktaya gelmedi içler acısı. Yetkililerin gelinen bu noktayı görmesi gerekiyor.

Böyle bir şey olmasıyla ilgili, partiyle ilgili de zaten bir hukukçu olarak da öyle bir beklentim, öngörüm yok. Hukuken normalde de o davaların sonucunda herhangi bir şey çıkmaz. Ancak yapılan kurultaydan sonra da özellikle bugün görülecek duruşmada mahkeme ya konusuz kaldığından aslında davanın reddine karar verebilir. Bunu ileriki aşamada da verebilir ama bu aşamada yapacağı iş ön inceleme duruşmasıdır.

Ama maalesef birisi taş atıyor sonra hep beraber bunu çıkarmaya çalışıyoruz. Belediyeler için de aynı şey ifade edildi. Belediye başkanı dokunulmazlık sahibi değil. Bununla ilgili kimsenin itirazı yok. Pek çok açıdan belediye başkanları ya da bürokratlar soruşturulabilir ama doğru usul işlenip de sonucunda bir karar tesis edilirse halk inanır. Yargıya olan güven sarsılmaz. Tersten başlayarak tutuklama tedbiri ile ilerlediğimiz noktalarda da biraz işte herkesin acaba bugün ne olacak diye güne uyandığı bence de üzücü olan bir tablo ortaya çıkıyor.”

İŞÇİ MAAŞ VE PROMOSYONLARI

Güner, Çankaya Belediyesi işçilerine ödenek promosyonla ilgili yaşanan tartışmalarla ilgili de konuştu. Belediye işçilerinin iş yavaşlatma eylemine evrilen sürecin çözüme kavuştuğunu belirten Güner, şu ifadeleri kullandı:

“Ciddi bir sorundan ziyade bir iletişim ya da yol kazası diyebileceğimiz bir konuydu. Bizde şu ana kadar herhangi bir maaş aksaması olmadı. İkramiye ile ilgili ufak bir gecikme olmuştu ama bugün itibarıyla hiçbir arkadaşımızın hiçbir alacağı yok. Bir yandan toplu sözleşme sürecimiz var. Ay sonuna kadar tamamlamamız gerekiyor.”

MEMNUNİYET ANKETİ

Çankaya Belediye Başkanı Güner, anketlerle ilgili de bilgi vererek şunları kayda geçirdi:

"Mart ayı itibarıyla 5 bin kişi ile yüz yüze görüşerek yaptırdığımız bir anket var. Yüzde 75'e varan oranda Çankaya'da bizden memnuniyet duyuluyor. Asla memnun olmadığını söyleyen kitlede yüzde 11-12 civarında...”