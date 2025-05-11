Çankaya Belediyesi ekipleri ilaçlama mesaisinde

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, havanın ısınmasıyla ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi.

İlçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, yaz aylarında artan haşere ve zararlılarla mücadele için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar ve yeşil alanlarda çalışma yapıyor. Özellikle çocukların oyun alanları ve dinlenme bölgeleri düzenli ilaçlanarak, haşere oluşumuna karşı önlem alınıyor.

Sağlığa zararlı olmayan yöntemler kullanılıyor

İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor. Haşere ve sineklerin yoğunluk gösterebileceği alanlar öncelikli olarak belirlenerek, bu bölgelerde etkin mücadele yürütülüyor. Çalışmalar, insan yoğunluğunun az olduğu bölgelerde gündüz, ilçe merkezlerinde ise gece yapılıyor.

Ekipler, vatandaşların yaz mevsimini rahat ve sağlıklı geçirebilmesi için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.