Çankaya Belediyesi Kent Lokantaları, bugüne dek 187 bin kişiye hizmet verdi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin Cebeci ve Sokullu'da misafirlerini ağırlayan Kent Lokantaları, açıldığı günden bugüne 187 bin kişiye hizmet verdi.



"Çankaya Senin İçin, Senin İçin Çankaya" sloganıyla hayata geçirilen Kent Lokantaları, artan yaşam maliyetleri karşısında özellikle öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Belediye, Cebeci Fakülteler Mahallesi Seyhan Sokak'ta hizmete giren Kent Lokantası'nın ardından kısa süre sonra Dikmen Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde açılan ikinci Kent Lokantası ile dayanışma ruhunu büyütüyor.

Kent Lokantaları, dört çeşit sulu yemeği 75 TL gibi uygun bir fiyatla sunarken; yemeklerin sağlıklı, lezzetli ve güvenilir olması dolayısıyla da yoğun ilgi görüyor. Aynı anda 100 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip lokantalar, hafta içi her gün 12.00 ile 15.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Günlük ortalama 750 vatandaşın öğle yemeği yediği Cebeci ve Sokullu Kent Lokantaları, bugüne kadar toplam 187 bin vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.