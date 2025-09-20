Çankaya Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu'na başvurular başladı

Çankaya Belediyesi, Dikmen’de hizmet verecek kız öğrenci yurduna başvuruları almaya başladı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Gençlerin güven ve huzur içinde bir eğitim dönemi geçirmeleri için daima yanlarında olacağız" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in 2024 seçim vaatlerinden biri olan ‘öğrenci yurdu’, bu yıl hizmet vermeye başlıyor.

Ankara’da öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm olacak Çankaya Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu, ön kayıt almaya başladı. Yurda, https://basvuru.cankaya.bel.tr/kizogrenciyurdu adresinden başvuru yapılabiliyor.

"GENÇLERİN DAİMA YANLARINDA OLACAĞIZ"

Üniversite öğrencilerinin en önemli ihtiyaçlarından barınma sorununa çözüm olmak için harekete geçtiklerini kaydeden ve özellikle kız öğrencilerin güvenli bir çatı altında barınmalarının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Çankaya’mız yeniden öğrenci yurduna kavuşuyor. Bu ay sonunda hizmete açacağımız, 100 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdumuzun kayıt işlemleri başladı. Güvenli ve konforlu barınma, gençlerin en temel hakkıdır. Çankaya’mızda gençlerin güven ve huzur içinde bir eğitim dönemi geçirmeleri için daima yanlarında olacağız" dedi.