Çankaya Belediyesi’nden Ahmet Say adına ödül

Çankaya Belediyesi, Yazar ve Müzikolog Ahmet Say’ın adını “edebiyat” ve “müzik” ödülleriyle yaşatacak.

“Çankaya Belediyesi Ahmet Say Edebiyat ve Müzik Ödülleri” her yıl edebiyat ve müzik alanlarında üstün başarılar sağlamış ve önemli çalışmalar yapmış olan kişi ya da kuruma verilecek. Bu yıl ilki düzenlenen ödülün kazananları ekimin ilk haftasında açıklanacak. Ödül töreni ise 11 Ekim’de MEB Şura Salonu’nda yapılacak.

Edebiyat ödülünün jürisinde Ali Cengizkan, Aydın Çubukçu, Oğuz Demiralp, Yekta Kopan ve Fahri Özdemir; müzik ödülünün jürisinde Çağatay Akyol, Kadir Dursun, Bülent Evcil, Görgün Taner ve Fazıl Say yer alacak.

Her iki seçici kurul ödüle değer görülen kişi ya da kurumların isimlerini, birer gerekçeli karar ile birlikte açıklayacak; gerekçeli karar bir “Onur Defteri”ne kaydedilecek. Kazananlara her dalda 50 bin TL verilecek, sanatçı Metin Yurdanur tarafından tasarlanan heykelcik takdim edilecek.

Edebiyat alanında öne çıkan kişi ve kurumların şiir, öykü, roman, deneme, anı alanlarından birinde ya da birkaçında, yaşam boyu üstün nitelikte eserler vermiş olmaları, edebiyatın toplum içindeki yerini yücelten, yeniden değerlendiren kişisel ya da kurumsal katkılar yapmış olmaları bekleniyor. Müzik alanında önerilecek isim ya da kurumların ise, müziğin toplum içindeki yerini yücelten, kendi yeteneklerini geliştirme konusunda tutkulu olan, özgün ve çığır açıcı katkıları bulunmuş niteliklere sahip olmaları isteniyor. Her iki dalda ödül alacak kişi ya da kurumların, Ahmet Say’ın akılcı, bilime ve öğrenmeye açık, yenilikçi, sanatçı kişiliği ağır basan duruşuna sahip olmaları aranıyor.

ÖDÜL KOŞULLARI

Ödüller, seçici kurul tartışmaları sonucunda sahiplerine özgülenir. Ödüle dışarıdan isim ve kurum önerilebilir, ama kişi ve kurumlar kendilerini aday gösteremezler. Seçici kurullar her iki dalda da tek yetkilidir.

Ödüle önerilebilmek için ülkemiz kültür ve sanatının niteliğini yükseltmeye katkıda bulunmuş olmak zorunludur. Ödüle hak kazanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ülkemizde kayıtlı bir kurum olmak ön koşuldur.

Her yıl alanlarında uzman sanat ve kültür insanlarından oluşan birer seçici kurul oluşturulur. Seçici kurullar birinci derece akraba kişilerden ödül için öneriler gösteremez.

Ölmüş kişiler ödül için önerilemez. Ancak bir kişi Seçici kurul tarafından seçildikten sonra vefat ederse “ödül heykelciği” ve “para ödülü” tutarı yasal mirasçılarına ödenir.

Ödüller bölüştürülemez; her yıl kendi alanında birer kişi ya da kuruma sunulur. Bir kez ödül kazanan kişi ya da kurum, daha sonraki yıllarda ödüle önerilemez.