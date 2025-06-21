Çankaya Evleri’nden ‘emek’ sergisi

Kültür Sanat Servisi

Çankaya Evleri 2024-2025 kurs dönemini, festival tadında dev bir sergiyle noktalıyor.

Çankaya Evleri Yıl Sonu Sergisi ve Üreten Eller Pazarı bugün saat 13.30’da Birlik Mahallesi Zafer Park’ta Çankayalılarla buluşuyor.

Defileden konsere, çocuklar için oyun aktivitelerinden dans gösterilerine kadar festival havasında geçecek etkinlikte, Çankaya Evleri kursiyerleri bir yıllık emeklerini sergileyecek.

Sergi,, resimden rölyefe takı tasarımından seramiğe, örgüden dekoratif ev aksesuarlarına kadar onlarca branşta ürünlerin sergileneceği, mini konserlerle, defile ve etkinliklerle taçlanacak.



