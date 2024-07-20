Çankaya’da açık havada sinema günleri

Kültür Sanat Servisi

Çankaya’nın nostaljik geleneği "Açık Hava Sinema Günleri" 24 Temmuz’da Dikmen Keklikpınarı Pazaryeri’nde ilk gösterim ile başlıyor. Sinema Günleri, 14 farklı noktada yapılacak gösterimlerle Çankayalılara nostalji dolu günler yaşatacak.

Sezon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Çankaya Belediyesi, bu yıl Bursa Bülbülü, Turna Misali, Şimdi ya da Asla (The Bucket List) ve Yürüyen Şato (Howl’s Moving Castle) filmlerini Başkentlilerle buluşturacak. Etkinliklere katılan Çankayalılara, sıcak ve taze patlamış mısır, gazoz ve su ikramı da yapılacak. Film gösterimleri 8 Eylül Pazar günü sona erecek.