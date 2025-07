Çankaya’da Uzay Filmleri Festivali yarın başlıyor

Oktay EVSEN

Ankara Çankaya Belediyesi, Uzay Filmleri Festivali ile izleyicileri bilimsel bir yolculuğa çıkarıyor. Çankaya Belediyesi’nin yaz akşamlarında sinemaseverleri buluşturduğu Açık Hava Sinema Günleri devam ederken, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda 2-24 Ağustos arasında Uzay Filmleri Festivali gerçekleştirilecek.

2 Ağustos’tan itibaren hafta sonları cumartesi ve pazar günleri yapılacak film gösterimlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Festival kapsamında Uzay Bilgi Yarışması, Cosplay Kostüm Yarışması, teleskopla seyir, uzay oyunları, DJ performansları ve yüz boyama etkinlikleri katılımcılara eğlenceli saatler yaşatacak.

2 Ağustos saat 20.00'de başlayacak ve ücretsiz olarak düzenlenecek festivalde 2 Ağustos'ta Interstellar, 3 Ağustos'ta Dune: Part One, 9 Ağustos'ta Arriva,10 Ağustos'ta Gravity, 16 Ağustos'ta Dune: Part Two, 17 Ağustos'ta Oblivion, 23 Ağustos'ta The Martian ve 24 Ağustos'ta 2001: A Space Odyssey filmlerinin gösterimi yapılacak.