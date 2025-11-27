Çankaya’dan geri dönüşüme katkı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi personeli, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlenen elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırılması kampanyasına destek verdi.



Çankaya Belediyesi, "İsrafı Kapat Faydayı Aç" sloganı ile gerçekleştirilen elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırılması kampanyasına destek verdi. Elektronik atıkların yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan projeye, Çankaya Belediyesi personeli, evlerinde kullanılmayan arızalı, onarımı mümkün olmayan elektrikli ve elektronik cihazları getirerek katıldı.

Farkındalık standı kuruldu



Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy, kampanyaya farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan standı ziyaret ederek, projeye destek verdi. Büyük katılımın gerçekleştiği kampanya sonrası personelin getirdiği ve topladığı elektronik atıklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca lisanslı toplayıcı firmaya teslim edilerek geri dönüşüme kazandırılacak.