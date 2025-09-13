Çankaya’nın ilk Emekli Lokali hizmete açıldı

(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in seçim vaatleri arasında yer alan Emekli Lokali’nin ilki, Bahçelievler’de hizmete açıldı. Çiğdem ve Mürsel Uluç mahallelerinde inşası devam eden Emekli Lokalleri ise kısa süre içinde Çankayalılarla buluşacak. Başkan Hüseyin Can Güner, "Tek önceliğimiz, hizmet anlayışımız, her yaştan, her kesimden halkımıza hizmet" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, seçim vaatleri arasında yer alan Emekli Lokali’nin ilkini Bahçelievler’de hizmete açtı. Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP milletvekilleri Aliye Timisi Ersever, Mustafa Sarıgül, Özgür İncesu ve Seyit Torun, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, CHP il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Emeklilerimizin yanında olacak"

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Göreve geldiğimizden bu yana tek önceliğimiz, hizmet anlayışımız, her yaştan, her kesimden halkımıza hizmet oldu. Bu anlayışla bir projemizi daha hayata geçiriyor, şimdi Bahçeli'de hemen sonra da Çiğdem ve Mürsel Uluç mahallelerimizde emekli lokallerimizi açıyoruz" dedi. Yaş almış vatandaşların sosyal yaşama bağlanacağı, gençler ve üniversite öğrencileri ile deneyimlerini paylaşacakları birçok etkinlik ve program içereceğini kaydeden Güner, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz zengin, donanımlı, nitelikli bir programla emeklilerimizin yanında olacak" ifadelerini kullandı.

"'Ekolojik Kreş' modelini hayata geçiriyoruz"



Çankaya’da, tüm yurttaşlara hizmeti önceleyen bir anlayışı uyguladıklarını belirten Güner, "Çankayamızda her öğlen ilkokul çocuklarımıza öğle yemeği götürüyoruz. Biliyorsunuz kreşlerimiz artık birer marka haline geldi. Yakın zamanda bir kreşimizin temelini attık, bir başkası daha yolda. Göreve geldiğimizde örnek bir uygulamayı hayata geçirdik ve gece kreşi hizmetini başlattık. Bu uygulamamız tüm Türkiye'ye örnek oldu. Bu yıl da 'Ekolojik Kreş' modelini hayata geçiriyoruz. Çocuklarımız yeni kreşlerimizde doğayla içi içe, toprakla, doğayı öğrenerek, görerek büyüyecek. Bu projemizle de ülkemizde bir ilk ve örnek olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"Gençlerimizin yanındayız"



"Biz, gençlerin de ilçesiyiz, gençlerin de belediyesiyiz" diyen Güner şöyle devam etti:

"19 Mayıs'ta Genel Başkanımızla birlikte Çankamız’da yeni gençlik merkezini hizmete açtık. Çankaya Gençlik Merkezimizde paylaşımlı ofisler, açık ve kapalı çalışma salonları, start-up merkezi, küresel çalışma ofisi, stüdyosu, kafeteryası ve sinema salonlarıyla örnek olacak bir modeli yaşama geçirdik. Gençlik merkezimiz tüm Türkiye’de adından söz ettiren bir çalışma oldu ve her yerde gençlik merkezimizle ilgili olumlu dönüşler almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 13 üniversitede 300 bine yakın üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan bu kentte, gençlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gençler için ‘Gençlik Sofrası’ uygulamamızla her gün 2 bin 500 üniversite öğrencisi kardeşimize akşam yemeği sunuyoruz, onların yanında oluyoruz. Bu zor koşullarda kentimize gelen gençlerin akşam yatağı aç girmemeleri için çaba gösteriyoruz.

"Çankayamızda artık 5 Çankafemiz var"

Bunların yanı sıra eylül ayı içerisinde hep birlikte, yine daha coşkulu, daha geniş bir katılımla öğrenci yurdumuzun açılışını da gerçekleştireceğiz. 100 yatak kapasitesiyle Ankaramıza gelen, Çankayamıza gelen genç kardeşlerimizin, kız kardeşlerimizin yanında olacağız. Onları kimseye muhtaç ve mecbur bırakmayacağız. Göreve geldiğimizde kent lokantası olmayan Çankaya’da bugün, iki kent lokantamız var. Cebeci ve Sokullu mahallelerimizde açtığımız kent lokantalarıyla, halkımız kaliteli ve sağlıklı gıdaya ucuz koşullarda erişiyor. Göreve geldiğimizde hiç sosyal tesisi olmayan Çankayamızda artık 5 Çankafemiz var. Zincir markalarla, küresel markalarla aynı kalitede aynı ürünleri onların üçte bir fiyatına yurttaşlarımıza sunuyoruz.

"Mustafa Kemal’in yolunda yürümeye devam edeceğiz"

Tüm bu hizmetlerle, Çankayamız, çocuklar için geleceğin, kadınlar için eşitliğin, Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği gençliğin, içinden geçtiğimiz bu zor koşullarda paylaşmanın ve dayanışmanın, Türkiye’nin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında zirvede yer alarak kültürün-sanatın ve sporun, yaş almış büyüklere gösterdiği ilgi ve destek ile de vefanın kalbi. Ama tüm bunların yanı sıra aynı zamanda Çankaya, cumhuriyetin ve demokrasinin de kalbi; Atamızın ikametgahı ve bizlere emanetidir. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız. Çankayalıyız ve bizim yılmaya, diz çökmeye, geri adım atmaya, umutsuz olmaya hakkımız yok. Aynı zamanda biliyoruz ki, karanlığın en baskın olduğu an, şafağın da en yakın olduğu zamandır. Mustafa Kemal’in yolunda yürümeye devam edeceğiz."