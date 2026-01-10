Çankırı Belediye Başkanı kim ve Çankırı hangi partide? (2026 Güncel)

31 Mart 2024 yerel seçimlerde Çankırı'nın oy oranı ve belediye başkanı merak konusu oldu. Çankırı belediye başkanı kim, nereli ve kaç yaşında? Çankırı ve ilçelerinde seçim sonuçları ne oldu? Detaylar şöyle:

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Çankırı Belediye Başkanı kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? sorularının cevabı, 1970 doğumlu olan ve Çankırı'nın tanınmış isimlerinden biri olarak öne çıkan İsmail Hakkı Esen’dir. Aslen Çankırılı olan Esen, Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında başladı. 2019 yerel seçimlerinde Çankırı Belediye Başkanı seçildi. 2024 yerel seçimlerinde ise %59,80 oy aldı. İsmail Hakkı Esen, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 MART 2024 ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Çankırı'da MHP'nin adayı İsmail Hakkı Esen, oyların yüzde 59,79'unu alarak belediye başkanı seçildi. AKP'nin adayı Hüseyin Filiz yüzde 31,22 oyla ikinci, CHP'nin adayı İlhan Tekin yüzde 2,69 oyla üçüncü oldu.

ÇANKIRI İLÇE BELEDİYELERİ HANGİ PARTİDEN?

Merkez – MHP – İsmail Hakkı Esen – 25.748 oy (%59,80)

ÇANKIRI ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTESİ