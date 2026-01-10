Giriş / Abone Ol
Çankırı Belediye Başkanı kim ve Çankırı hangi partide? (2026 Güncel)

Seçim sonuçları merak edilen Çankırı'nın belediye başkanı kim ve yüzde kaç oy aldı? Çankırı'nın ilçeleri hangi parti? Detaylar haberimizde.

  • 10.01.2026 17:42
31 Mart 2024 yerel seçimlerde Çankırı'nın oy oranı ve belediye başkanı merak konusu oldu. Çankırı belediye başkanı kim, nereli ve kaç yaşında? Çankırı ve ilçelerinde seçim sonuçları ne oldu? Detaylar şöyle:

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Çankırı Belediye Başkanı kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? sorularının cevabı, 1970 doğumlu olan ve Çankırı'nın tanınmış isimlerinden biri olarak öne çıkan İsmail Hakkı Esen’dir. Aslen Çankırılı olan Esen, Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında başladı. 2019 yerel seçimlerinde Çankırı Belediye Başkanı seçildi. 2024 yerel seçimlerinde ise %59,80 oy aldı. İsmail Hakkı Esen, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 MART 2024 ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Çankırı'da MHP'nin adayı İsmail Hakkı Esen, oyların yüzde 59,79'unu alarak belediye başkanı seçildi. AKP'nin adayı Hüseyin Filiz yüzde 31,22 oyla ikinci, CHP'nin adayı İlhan Tekin yüzde 2,69 oyla üçüncü oldu.

ÇANKIRI İLÇE BELEDİYELERİ HANGİ PARTİDEN?

  • Merkez – MHP – İsmail Hakkı Esen – 25.748 oy (%59,80)
  • Çerkeş – AK Parti – Hasan Sopacı – 2.795 oy (%50,86)
  • Eldivan – AK Parti – Mustafa Lafcı – 820 oy (%36,75)
  • Ilgaz – AK Parti – Mehmed Öztürk – 2.409 oy (%50,24)
  • Kurşunlu – MHP – Şerafettin Uslu – 2.026 oy (%55,22)
  • Orta – MHP – Ömer Bezci – 1.048 oy (%54,13)
  • Şabanözü – AK Parti – Faik Özcan – 2.587 oy (%44,03)
  • Yapraklı – MHP – Ömer Güngör – 603 oy (%47,74)
  • Atkaracalar – AK Parti – Harun Oflaz – 737 oy (%46,29)
  • Kızılırmak – MHP – Erol Şentürk – 826 oy (%56,50)
  • Bayramören – AK Parti – Raşit Güngör – 204 oy (%58,96)
  • Korgun – MHP – Hasan Hüseyin Kozan – 789 oy (%58,71)

ÇANKIRI ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTESİ

  • Salim Efendi
    1919 – 1923
  • Cemal Dolunay
    1923 – 1927
  • Dedezade Hilmi Bey
    1927 – 1928
  • Hacı Şıhzade Sait Bey
    1928 – 1934
  • Ömer Dedeoğlu
    1934 – 1938
  • Rıfat Dolunay
    1938 – 1943
  • Hilmi Ersunan
    1943 – 1944
  • Cevdet Dengi
    1944 – 1946
  • Halim Bayram
    1946 – 1950
  • Osman Derviş
    1954 – 1955
  • Nurettin Ok
    1955 – 1957 / 1958 – 1960
  • Ali İnandık
    1957 – 1958 / 1965 – 1969 / 1969 – 1973
  • Gürhan Titrek
    1963 – 1965
  • Y. Hayati Çağlayan
    1973 – 1976
  • Necdet İpek
    1977 – 1980
  • Şadi Söylemezoğlu
    1980 – 1984
  • Mustafa Kale
    1984 – 1989
  • Raif Oktay
    1989 – 1994
  • Ahmet Bukan
    1994 – 1999 / 1999 – 2002
  • A. Namık Kemal Eryılmaz
    2002 – 2004
  • İrfan Dinç
    2004 – 2009 / 2009 – 2014 / 2014 – 2018
  • Hüseyin Boz
    2018 – 2019
  • İsmail Hakkı Esen
    2019 – 2024
