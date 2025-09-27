Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çankırı'da belediye otobüsüne çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.09.2025 13:32
  • Giriş: 27.09.2025 13:32
  • Güncelleme: 27.09.2025 13:32
Kaynak: AA
Çankırı'da belediye otobüsüne çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da minibüsün belediye otobüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında çalışan temizlik işçilerini taşıyan N.Y. idaresindeki 18 ACM 702 plakalı minibüs, Uluyazı Kampüsü yolunda frenlerinin tutmaması nedeniyle önünde seyreden S.A. yönetimindeki 18 ABS 258 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Kazada minibüste bulunan F.K. (42), G.D. (61), D.S. (51), A.G. (49), Ş.K. (46), B.K. (60), E.T. (51), Y. E. (61), F.K. (45) ve M.Ö. (46) hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından yaralılardan 9'u taburcu edildi, 1'inin tedavisi ise sürüyor.

BirGün'e Abone Ol