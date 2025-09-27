Çankırı'da belediye otobüsüne çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da minibüsün belediye otobüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında çalışan temizlik işçilerini taşıyan N.Y. idaresindeki 18 ACM 702 plakalı minibüs, Uluyazı Kampüsü yolunda frenlerinin tutmaması nedeniyle önünde seyreden S.A. yönetimindeki 18 ABS 258 plakalı belediye otobüsüne çarptı.
Kazada minibüste bulunan F.K. (42), G.D. (61), D.S. (51), A.G. (49), Ş.K. (46), B.K. (60), E.T. (51), Y. E. (61), F.K. (45) ve M.Ö. (46) hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki tedavilerinin ardından yaralılardan 9'u taburcu edildi, 1'inin tedavisi ise sürüyor.