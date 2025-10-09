Giriş / Abone Ol
Çankırı'da bir kişi çalıştığı mandırada ölü bulundu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde faaliyet yürüten bir mandırada çalışan 62 yaşındaki N.S. dinlenme odasında ölü bulundu.

Çalışma Yaşamı
  • 09.10.2025 14:55
  • Giriş: 09.10.2025 14:55
  • Güncelleme: 09.10.2025 14:59
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir mandırada çalışan kişi dinlenme odasında ölü bulundu.

Karga Köyü'nde faaliyet gösteren bir mandırada çalışan 62 yaşındaki N.S.'den haber alamayan arkadaşları, N.S.'yi dinlenme odasında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalede N.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

N.S'nin cesedi otopsi için Ankara'ya sevk edildi.

