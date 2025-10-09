Çankırı'da bir kişi çalıştığı mandırada ölü bulundu
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde faaliyet yürüten bir mandırada çalışan 62 yaşındaki N.S. dinlenme odasında ölü bulundu.
Kaynak: AA
Karga Köyü'nde faaliyet gösteren bir mandırada çalışan 62 yaşındaki N.S.'den haber alamayan arkadaşları, N.S.'yi dinlenme odasında hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalede N.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
N.S'nin cesedi otopsi için Ankara'ya sevk edildi.