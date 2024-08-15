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Çankırı'da çıkan yangında 3 ev yandı

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 15:40
  • Giriş: 15.08.2024 15:40
  • Güncelleme: 15.08.2024 15:40
Kaynak: AA
Çankırı'da çıkan yangında 3 ev yandı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3 ev yandı.

İlçeye bağlı Şeyhyunus köyünde K.G'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bir süre sonra yakındaki 2 eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk de köyde incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Türk Kızılay gönüllüleri de ekiplere ve vatandaşlara yiyecek ile içecek ikram etti.

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