Çankırı'da devrilen akaryakıt yüklü tanker yoldan kaldırıldı
Tankerin kaldırılmasıyla Şabanözü-Orta kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Kaynak: AA
Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilen akaryakıt tankerinin kaldırılmasıyla kara yolu, tekrar ulaşıma açıldı.
Şabanözü-Orta kara yolunda devrilen akaryakıt yüklü tanker, soğutma işlemlerinin ardından vinç yardımıyla kaldırılarak çekiciyle götürüldü.
Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından Şabanözü-Orta kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.
İlçede dün, şarampole devrilen ve kupa kısmı alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralanmış, Şabanözü-Orta kara yolu çift yönlü trafiğe kapatılmıştı. Trafik ise tali yoldan sağlanmıştı.