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Çankırı'da devrilen akaryakıt yüklü tanker yoldan kaldırıldı

Tankerin kaldırılmasıyla Şabanözü-Orta kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Ajans Haberleri
  • 27.08.2024 12:17
  • Giriş: 27.08.2024 12:17
  • Güncelleme: 27.08.2024 12:17
Kaynak: AA
Çankırı'da devrilen akaryakıt yüklü tanker yoldan kaldırıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilen akaryakıt tankerinin kaldırılmasıyla kara yolu, tekrar ulaşıma açıldı.

Şabanözü-Orta kara yolunda devrilen akaryakıt yüklü tanker, soğutma işlemlerinin ardından vinç yardımıyla kaldırılarak çekiciyle götürüldü.

Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından Şabanözü-Orta kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

İlçede dün, şarampole devrilen ve kupa kısmı alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralanmış, Şabanözü-Orta kara yolu çift yönlü trafiğe kapatılmıştı. Trafik ise tali yoldan sağlanmıştı.

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