Çankırı'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ömer A'nın kullandığı 34 FS 2595 plakalı otomobil, Ilıca mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulanan Kader A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Kader A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen sürücü Ömer A. ise Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.