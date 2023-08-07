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Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Ajans Haberleri
  • 07.08.2023 12:26
  • Giriş: 07.08.2023 12:26
  • Güncelleme: 07.08.2023 12:26
Kaynak: AA
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Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kadir Çarkçeviren (63) idaresindeki 18 ABL 604 plakalı arpa yüklü traktör, Yapraklı-Çankırı kara yolu hayvan pazarı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Çarkçeviren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı.

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