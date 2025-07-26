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Çankırı'da hafif ticari araç devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hafif ticari araç, D-100 kara yolu Bedil köyü mevkisinde devrildi. Kaza sırasında araçta bulunanlardan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güncel
  • 26.07.2025 16:40
  • Giriş: 26.07.2025 16:40
  • Güncelleme: 26.07.2025 16:42
Kaynak: AA
Çankırı'da hafif ticari araç devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolu Bedil köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan M.A. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile K.A. ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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