Çankırı'da iki aile arasında silahlı kavga: Muhtar öldü; 4 kişi gözaltında
Çankırı merkeze bağlı İncik köyünde 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen kavgada muhtar Ergül Sönmez, silahla öldürüldü. 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı İncik köyünde iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla vurulan muhtar Ergül Sönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Çorum'daki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.