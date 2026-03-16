Çankırı'da inşaat iskelesinden düşen işçi öldü

Çankırı'da Fatih Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın iskelesinin 3. katında çalışan 44 yaşındaki Ejder Yıldırım henüz bilinmeyen nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 16.03.2026 14:08
  • Güncelleme: 16.03.2026 14:12
Kaynak: AA
Fatih Mahallesi Salihler Caddesi üzerinde bir inşaatın iskelesinin 3. katında çalışan 44 yaşındaki Ejder Yıldırım, henüz bilinmeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından işçinin cenazesi morga kaldırıldı.

