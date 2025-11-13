Çankırı'da iş cinayeti: 25 yaşındaki Sümeyye hayatını kaybetti

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde, halı yıkama tesisinde çalışan 25 yaşındaki Sümeyye Onay , halı sıkma makinesine kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde meydana geldi.

Sümeyye Onay, çalıştığı iş yerinde halı sıkma makinesinde temizlik yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle makineye kapıldı.

Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Onay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Onay’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.